Belu Lucius quebró en llanto al recordar a su abuela en MasterChef Celebrity: "Fue mi segunda mamá"

Este domingo, los siete participantes con peores puntajes de MasterChef Celebrity se enfrentaron en una gala de eliminación en la que finalmente uno de ellos, Nacho Sureda, quedó fuera del certamen. Belu Lucius fue parte de este repechaje y al igual que sus compañeros debió preparar un plato de pasta utilizando una receta de su abuela, aunque confundió los ingredientes y terminó protagonizando un emotivo momento.

Al inicio de la prueba, la influencer recorrió todas las góndolas en busca de los ingredientes que necesitaba para amasar los fetuccini al morrón cortado a cuchillo con salsa iajne que decidió preparar. Pero la prisa le jugó una mala pasada y eso quedó expuesto ante el jurado, que se dio cuenta del error con precisión quirúrgica.

La participante compareció ante Donato de Santis, Damián Betular y Germám Martitegui, que fueron probando uno a uno su plato, y el primero de ellos le preguntó qué ingredientes usó a lo que ella enumeró: "Morrón, cebolla, zanahoria, tomate fresco, salsa de tomate y jugos de carne”. "¿Qué es lo verde?", le preguntó Betular, y cuando ella le contestó que era perejil, él le aclaró que era cilantro. La cara de la participante se desdibujó, sobre todo porque Martitegui le clavó la mirada y le preguntó cómo se había podido confundir así. “En la velocidad se ve que agarré el cilantro”, se justificó ella.

Sin embargo, Betular bajó los decibeles del error al afirmar que el plato tenía muy buen sabor y entonces Martitegui aflojó. “La pasta está perfecta. La salsa me encantó. Me encantó que hayas arriesgado a una pasta que no es italiana. A vos te creo lo de tu abuela, porque lo pruebo. Me emociona, el cilantro no le queda mal, y podría estar en un restaurant”, dijo el jurado en referencia a que El Polaco también había citado a sus parientes al cocinar.

"Gracias a mi abuela", dijo Belu antes de que el conductor Santiago del Moro le buscara el lado emotivo a la situación y le preguntara sobre ella. “Se llamaba Rosa. No me quería emocionar. Es mi parte sensible porque las abuelas son todo y yo lo veo ahora con mi mamá y mis hijos, cómo es como abuela. Mi abuela fue mi segunda mamá, y dije que hoy era el día para, si me voy, hacerle un honor a ella", dijo la influencer con lágrimas en los ojos mientras Martitegui la observaba con los ojos vidriosos.

Finalmente Lucius no solo superó la prueba sino que junto con Analía Franchín culminaron la jornada en el balcón, en el lugar destacado.