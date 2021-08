Belén Pouchan habló sobre su nueva vida, a un año y medio de instalarse en Dubai: "Fue lo mejor que me pasó"

Poco antes de que la pandemia de covid-19 irrumpa con fuerza en Argentina Belén Pouchan (29) era la figura de El Circo del Ánima. Sin embargo, por esas cosas del destino, la artista terminó el 2020 instalada en Dubai como atracción de una compañía italiana de eventos: "Siempre había querido laburar afuera con lo que hago, acrobacia y contorsionismo, porque hay más trabajo afuera que en Argentina".

"De golpe sentí ganas de irme, porque corté con mi novio de ese momento. Me quería ir a Francia, pero despés dije 'me voy, no sé a dónde, pero me voy'. Así que empecé a mandar material y de un mes para otro me salió esto de Dubai. Se ve que justo necesitaban a alguien y me pidieron que esté en dos semanas en Dubai con una empresa italiana", explicó Pouchan sobre lo que experimentó a principios de 2020, en una entrevista con Esto no es Hollywood (lunes a viernes de 10 a 14 por FM Mucha Radio, 94.7)

En cuanto a su actualidad, Belén aclaró: "Estoy trabajando en un restaurante muy importante, en un hotel, y estoy muy contenta. Esto ahí desde que vine hace un año y medio. Y me quedé en Dubai porque no había vuelos para volver a Argentina, y fueron meses y meses...".

Lejos del drama que había insinuado en agosto pasado por no poder regresar al país, Pouchan reivindica su vida en Emiratos Árabes Unidos: "Fue lo mejor que me pasó en la vida. Fueron unos meses de transformación total, redirigí mi vida totalmente. Hoy vivo mucho más tranquila, de golpe fue un frenazo y nunca había frenado. Laburaba constantemente. Estar acá me obligó a frenar".

En pareja con Tomás Alonso, un argentino que se dedica al márketing y lleva seis años en Dubai, Belén desmitificó estar nadando en la abundancia: "La gente se imagina que vivo forrada en oro, pero mi vida es más normal que en Argentina. Vivo mucho en mi casa. Estoy estudiando life coaching. Tengo una vida más tranquila".

"Extraño todo de Argentina. A mis amigas, mi gente, las costumbres, el mate. Por ahora estoy acá, y tengo planes todavía. Quiero concretarlos y después probablemente me vaya a otro país".

Qué le gusta a Belén Pouchan sobre vivir en Dubai

"Todo se hace en auto y vale millones. Todo funciona muy bien, y hay seguridad, camino a las cinco de la mañana por la calle mirando series en mi Iphone y nadie me toca. Salgo de mi casa y dejo la puerta abierta, celebro esto", aseguró Pouchan sobre su nueva vida.

Y cerró: "Yo vivía con mucho miedo mi último tiempo en argentina porque me habían robado el auto y la pasé muy mal. Para mí lo más lindo que tiene Dubai es la seguridad. Apenas llegué perdí la billetera con euros y dólares en una fiesta y me la devolvieron"b.