Belén Francese reveló los nombres de la madrina y el padrino famosos de su bebé: "Marley y Moria Casán"

Tras un baby shower súper especial que atesorará por siempre en su corazón, Belén Francese se refirió al padrino y a la madrina que ya eligió para que acompañen de cerca a su bebé. Y sorprendió al contar que son súper famosos.

"Mi bebé ya tiene padrinos elegidos. Pensé en Moria Casán y en Marley pero al mismo tiempo también me gustaría que fueran mi hermana y mi cuñado. Sé que pueden ser cuatro personas así que estoy averiguando en qué parroquia me aceptan los cuatro. Y si no es así, algunos serán padrinos del corazón. A Marley todavía no se lo dije pero a Moria sí y me dijo por mensajito que le encantaría", reveló en diálogo con la revista Pronto.

Y se despidió dedicándole tiernas palabras a Marley, rememorando los buenos momentos juntos y celebrando su amistad. "¡Lo amo! A Marley lo adoro porque es como se lo ve, es un ser de luz y re bueno. Es una de las personas que más quiero del medio. Él fue siempre muy generoso conmigo, muy atento y le tengo un gran afecto. Igual que a Moria y a Nazarena Vélez. No quiero nombrar a unos sí y a otros no así no se ofenden, pero soy de quedarme re buena onda con la gente con la que trabajé", cerró, contenta.

¡Decisión tomada!