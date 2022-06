Belén Francese defendió a Nazarena Vélez y estalló de furia con Georgina Barbarossa: "Muy mala leche"

La enemistad de Nazarena Vélez con Georgina Barbarossa tuvo un nuevo capítulo cuando la exvedete aseguró que no volvería a trabajar con la conductora y recordó una dura frase que, según sus palabras, le había dicho en contra de Belén Francese.

Hace 8 años el conflicto surgió entre Nazarena y Georgina, que por entonces eran amigas, con el suicidio de Fabián Rodríguez. "Cuando pasa lo de Fabián yo necesitaba tiempo porque no me podía poner de pie, se había matado mi marido y me había quedado en la calle. Mi lugar en Los Grimaldi lo tomaba Belén Francese porque yo no podía seguir. Georgina se bajó. Dijo 'Belén no va a vender'", lanzó, en LAM.

Tras los dichos de Nazarena, Belén salió con todo contra Georgina. “No lo puedo creer, estoy sorprendida. ‘Me impresiona mi fama’, diría mi comadre Moria Casán. Es un comentario muy mala leche de Georgina al decir eso de una compañera", se despachó, en una nota con Primicias Ya.

BELÉN FRANCESE, DURÍSIMA CONTRA GEORGINA BARBAROSSA

"Me duele mucho porque yo tengo buena onda con ella, amigos en común y gracias a Dios muchas ofertas laborales. Trabajo con muchas marcas y hasta con una cadena internacional. Ahora selecciono por el bebé porque me gusta estar con él y las nenas", aseguró, sobre el episodio que terminó con Nazarena decidiendo bajar la obra.

"Igualmente me organizo y trabajo igual porque lo necesito. Sumale que además de mi hijo ahora también tengo a cargo dos adolescentes, las hermanas de Vitto. Por lo cual trabajo si o si de las oportunidades y horarios que puedo. Cómo miles de madres. Y muy desafortunado lo que hizo, y más aún dejar sin trabajo a alguien", se lamentó.

"La paradoja es que no dejan de invitarme a su programa, y la verdad que después de esto no me dan ganas de ir a lo de Georgina. Atrasa mucho con esos comentarios... Atrasa, recontra atrasa", aseveró, sobre la animadora de A la Barbarossa.

"Los buenos productos y grandes producciones venden entradas, además de personajes que la gente ama, necesitamos todos de brillantina... Ella lo debería saber con tantos años de trayectoria. Fue muy mala leche decir eso. No me quiero enojar del todo porque no tengo filtro", culminó, picante.

