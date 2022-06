Belén Francese contó el mal momento que vivió en el bautismo de su hijo: "Moria me decía 'traeme a la vecina'"

Cuando a fin de año Belén Francese le organizó el bautismo a Vitto (1) dentro del complejo donde vive no se imaginó que Moria Casán enfurecería con sus vecinas, quienes se quejaba del evento familiar.

"Moria me decía 'traeme a la vecina', porque en el bautismo también hicieron problema. Son re conventilleras", contó la actriz en Socios del Espectáculo.

Entonces, Francese, que debutará como panelista de Nosotros a la Mañana, se explayó: "Bajaron dos señoras a preguntar que por qué tanta permisividad, porque extendimos el sum por la parte de afuera".

"Moria estaba como loca, quería encontrarla, pero se escondió la vecina", enfatizó.

Al final, Belén Francese fulminó a sus vecinas: "Unas ridículas totales. Pero yo me mudo la semana que viene, así que no me importa".

LA GUERRA DE BELÉN FRANCESE CONTRA SUS VECINOS

A mediados de 2020, Belén Francese se había infectado de Covid y los vecinos del complejo de Cañitas donde vive hace años, la habían hostigado bajo la acusación de haber actuado con imprudencia al poner en riesgo la salud de todos.

De hecho, Mery, una vecina, había cruzado a Belén por Twitter: "Tan obse no sos. Se contagió Ernesto y Juan Carlos por tu culpa. ¡Gracias Belén! Hay Covid en el edificio por tu culpa".