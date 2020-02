Barby Silenzi salió al cruce de la chica de las fotos con El Polaco: "Que siga diciendo pavadas, quizás necesita trabajo"

Nicole Barrera, la chica que publicó fotos muy cerca del Polaco en Mar del Plata, visitó Siempre Show (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine) para hablar de la polémica desatada por las imágenes.

La joven aseguró que recibió muchas críticas por dar a entender que el cantante, que espera un hijo con su novia Barby Silenzi, intentó seducirla: “Me escribieron de todo. Yo trabajaba como influencer del boliche y tenía que subir las fotos a mi Instagram. Me dijo que no me podía tocar porque Barby se iba a poner celosa. Me miraba, intercambiamos sonrisas. Y al otro día se subió la foto. Él me miraba fijo. Me miraba todo el tiempo. No me acerqué. Y las fotos fueron todas en tono de broma. Cuando se fue me dijo que estaba muy fachera”, aseguró.

Barby: "Que la chica siga diciendo pavadas. Quizás necesita trabajo y esto le viene bien. Si le viene bien, genial. Esto no es un tema que nos preocupa a nosotros" G-plus

Clarita Douradinha contó que había intercambiado mensajes con Barby, quien le restó importancia al relato de Nicole: “Ya está, para nosotros esto no es nada. No queremos hablar sobre el tema porque no hay nada para decir. Que la chica siga diciendo pavadas. Quizás necesita trabajo y esto le viene bien. Si le viene bien, genial. Esto no es un tema que nos preocupa a nosotros”, aseguró la novia del cantante.

Clarita reveló más de su charla con Silenzi: “Me dijo que están juntos, que confía en él y que ni siquiera le hizo un planteo porque no significó nada. Sobre todo me dijo que entiende el trabajo del Polaco, que se saca fotos así”.

Luego, cuando le preguntaron a Nicole si pensó en Barby y su embarazo al publicar las fotos, la joven respondió: “Si veo que subieron esa foto, en su lugar me hubiera llamado para saber qué pasó. No pensé en Barby porque sino tendría que pensar todo eso cada vez que subo una foto con alguien”.