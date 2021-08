Barby Silenzi le respondió a Cinthia Fernández: "Cómo no voy a tener mala cara si amo bailar y no puedo hacerlo porque me fracturé"

La opinión de Cinthia Fernández sobre la actitud de Barby SIlenzi en La Academia fue demoledora para la pareja del Polaco, y elogiosa con Celeste Muriega. “Celeste está bailando con ganas. Barby está siempre con cara de cu…”, disparó la panelista de Los Ángeles de la Mañana, y Silenzi salió a responderle en una nota con Ciudad: “Y si como no voy a tener cara de cu…, si lo que más amo hacer es bailar y estar en el mejor programa de la TV, y no puedo hacerlo porque me fracturé una costilla”.

Con al menos tres semanas de reposo por delante para sanar sus huesos, la madre de Abril Cwirkaluk (1) se lamentó por no poder hacer el ritmo del caño en ShowMatch: “Me encantaría hacerlo a mí, pero la verdad es que no puedo”.

“Es como que tengo una impotencia terrible Y obvio que voy a tener cara de cu… por eso. Tenía muchas ganas de hacer el duelo de cuarteto. Y más el caño. Porque teníamos ya una temática re linda. Pero bueno primero la salud. Prefiero recuperarme y no hacerlo, a hacerlo y lastimarme más y quedar realmente afuera del concurso”, justificó su mal semblante.

-¿Vas a participar de los ensayos del Polaco con Celeste? Ya sea por celos o para sumar como experta...

-¿Por celos? No. Voy a estar siempre porque es mi equipo.

-En LAM Yanina Latorre dijo que te odiás con Celeste Muriega. ¿Es así?

-Nada que ver. Somos re contra amigas De hace muchos años.

-Ahí también Maite Peñoñori había contado la versión de que después de la pasada general de piso del Polaco con Celeste todos los felicitaron, y que vos habías ido furiosa a encarar a Ezequiel. ¿Qué pasó?

-Es verdad que le dije algo al pola. Pero nada que ver a eso.

-¿Qué le dijiste entonces?

-Le dije que si se perdía en la coreografia que baile a full y no ponga cara de que se perdió. Ja. ¡Son terribles cómo les gusta inventar pavadas!