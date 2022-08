Barby Franco sorprendió con un tremendo reclamo en vivo a Silvina Escudero: "A mí no me invitó al casamiento"

Con la frontalidad que la caracteriza, Barby Franco descolocó en vivo a Mariano Iúdica en La Noche del Domingo al reprocharle sin filtro a Silvina Escudero no haberla invitado a su casamiento.

El 25 de agosto, la bailarina se casó por Civil con Federico, en un coqueto restaurante de Nordelta al que asistieron 80 personas, aproximadamente, pero sus compañeros de América brillaron por su ausencia.

"¿Te invitó al casamiento, Silvina?", le preguntó la novia de Fernando Burlando a Iúdica, en pleno programa. Sorprendido por la pregunta al aire, Mariano le contestó: "Creo que llegó la tarjeta. No me gusta decir en vivo estas cosas".

"A mí no me invitó. ¡Ay, dónde me metí!", insistió Barby, filosa con su compañera de trabajo, mientras las imágenes del casamiento de Silvina y Federico corrían en pantalla.

Al ver el material, el conductor lanzó un pícaro comentario sobre el marido de Escudero, al verlo con un rodete y huyendo de la prensa: "Es Fariña. Es raro que no le quiso dar la nota a los chicos de Intrusos que lo fueron a cubrir".

Antes de cerrar el tema, y luego de escuchar a Iúdica decir que no pudo ir al casamiento, Barby Franco reafirmó su indignación y fue por más: "No me invitó y hoy no vino".

SILVINA ESCUDERO EXPLICÓ POR QUÉ SU MARIDO NO POSÓ ANTE LAS CÁMARAS

A minutos de dar el "sí, quiero", el 25 de agosto, Silvina Escudero salió del restaurante en el que concretó su unión civil con Federico, compartió su gran felicidad y explicó por qué el comerciante no habló con Intrusos ni posó para las cámaras presentes.

"Él no trabaja en los medios. Le hacés una preguntita y se muere de vergüenza, pobrecito", contó la bailarina.

Acto seguido apoyó la decisión de Federico: "Para mí es hermoso. Respeta mi trabajo, le encanta, y me da todo el lugar. Nosotros agasajamos a la prensa en el Civil, pero se muere de vergüenza".