Barby Franco pidió ayuda a sus seguidores: "Se me está cayendo el pelo"

Barby Franco pidió recomendaciones a sus fanáticos en un ida y vuelta de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram.

“¿Me gustaría que me digas cómo te cuidas tu pelo?”, le preguntaron y ella bromeó: “Me baño”. Luego, agregó: “Ahora me estoy dando cuenta que se me está cayendo”.

Cabe recordar que Barby fue mamá de Sarah Burlando hace aproximadamente tres meses y uno de los síntomas del post parto es la caída del cabello.

“Me quiero matar. ¿Alguien sabe cómo cuidar el cabello?”, aprovechó entonces Barby para consultar a los usuarios de las redes al respecto.

BARBY FRANCO Y FERNANDO BURLANDO FUERON VÍCTIMAS DE LA INSEGURIDAD

Barby Franco y Fernando Burlando fueron víctimas de la inseguridad el último fin de semana antes de celebrar la Pascua cuando un ladrón se llevó las cosas de su hija.

“¡Nunca sentí tanto dolor! Así robaban la valija de Sarah en la puerta de casa. Todo se llevaron”, escribió la modelo en sus redes sociales y expuso al criminal.