Barby Franco y Fernando Burlando definieron el nombre de su hija, en la recta final del embarazo

A poquitos días de que Barby Franco se convierta en mamá con Fernando Burlando, la modelo reveló que tras muchas dudas ya definieron el nombre de su pequeña en camino.

Siempre buena onda con sus seguidores de Instagram, Barby respondió a sus preguntas con respecto a la última etapa de su embarazo. Y no le dio la espalda a quien quiso saber el nombre de su hija.

"¿Decidieron el nombre?", le preguntaron. "Si, está decidido. Pero la Chilu no me deja contarlo", contestó Franco al pie de una foto con su perra, aún misteriosa con respecto a cómo se llamará su beba.

DELFINA REVELÓ SI FERNANDO BURLANDO ES CELOSO

Delfina, la hija del letrado, habló a fondo de la relación con Fernando, que actualmente espera una beba con Barby Franco.

"Mi papá siempre fue un papá celoso, pero no al punto de influir en mi vida. En ciertas cuestiones no se mete, me deja ser y vivir mi experiencia", cerró Delfi, que trabaja en el estudio de abogados de Fernando y de vez en cuando modela.