Barby Franco explicó sin filtro por qué no aceptaría ir al Bailando 2023.

Siempre buena onda con sus seguidoras de Instagram, Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, respondió a las picantes preguntas que le hicieron en la red social.

A poco de que el Bailando 2023 debute en la pantalla de América de la mano de Marcelo Tinelli, los fanáticos de la modelo quisieron saber si le gustaría que este año la convocaran para bailar en la pista.

"¡No! No me quiero perder ni un segundo de ella". G-plus

Contundente, la modelo dijo que no, sin dudarlo, y explicó por qué. "¿Te gustaría estar en el Bailando este año?", le preguntaron. "¡No! No me quiero perder ni un segundo de ella", respondió Barby, al pie de una foto de su hija, Sarah Burlando. ¡No dudó!

LA EMOCIÓN DE BARBY FRANCO POR VIAJAR CON SU HIJA

"Y un día mis papás me llevaron a la nieve... ¡Y me encantó! El año que viene me van a ver esquiando", expresó Barby, en la voz de su hijita. ¡Muy dulce!