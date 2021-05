Barby Franco desafió a Ángel de Brito tras la advertencia de "puntajes bajos" en La Academia: "Todavía no me escuchó cantar"

Tal como había adelantado, Pampita lo otorgó un “10” a Barby Franco en su debut en La Academia, y eso despertó todo tipo de reacciones en el resto del jurado. Ángel de Brito anunció en LAM que en cuanto se reintegre al jurado durante el segundo ritmo buscará “equilibrar” la situación aplicando un puntaje bajo a la novia de Fernando Burlando.

En la gala de este miércoles, Marcelo Tinelli le dio a conocer a Barby el voto secreto de Hernán Piquín y le recordó los dichos de De Brito sobre el supuesto favoritismo de Pampita. “No sé si lo vio a Ángel esta mañana, pero dijo ‘En la próxima gala voy yo y voy a poner un puntaje bajo para compensar”, le señaló Marcelo.

“Pero Ángel de Brito no me escuchó cantar todavía. Va a subir un poco el puntito, me parece”, dijo Barby Franco, bajo la atenta mirada orgullosa de Pampita. La participante se llevó un “6” de Piquín, que le permitió llegar a los 32 puntos, y prometió que en su próxima participación imitará a Lady Gaga.