Barby Franco contó qué le dice Pampita de la China Suárez: "Sé que tienen muy buena relación"

Pampita asistió este lunes a la inauguración de una plaza que lleva el nombre de su hija Blanca y que la modelo ayudó a construir para los chicos del Hogar Santa Marta de Pilar. En el lugar se hizo presente de manera muy discreta Benjamín Vicuña, aunque sin la compañía de la China Suárez, que llegó este fin de semana de los EE.UU.; y en Los Ángeles de la Mañana hablaron sobre la relación entre la ex y la actual pareja del actor chileno.

“Benjamín no quiso dar notas pero que estuvo ahí con un perfil muy bajo. Esto demuestra que, a pesar de los años y el buen vínculo, uno puede acompañar en silencio esta situación”, señaló Pía Shaw sobre Vicuña, del que solo quedó registro por una foto que tomaron las monjas del hogar. “Para mí, con la que no tiene muy buena relación es con la China Suárez y con Benjamín. Tratan de demostrar que está todo bien, pero hay una tirantez porque la China no participa de nada de lo de Pampita”, dijo Yanina Latorre, en referencia a que solo compartieron una foto juntas hace ya varios años.

Invitada como panelista, Barby Franco hizo su aporte a la conversación y explicó que ella conoce de muy buena fuente cómo es el vínculo entre Pampita y la China. “Yo tengo entendido que tienen buena relación por los hijos. Tienen esta relación de respeto. Sé que tienen muy buena relación entre ellas, más por los niños”, aseguró la modelo, que tiene contacto frecuente con la jurado de La Academia.