Barby Franco contó el gesto que tuvieron en un local de comida rápida tras enterarse de su embarazo: "Me están mimando"

La Noche del Domingo, Barby Franco protagonizó un blooper al intentar En la última emisión deprotagonizó un blooper al intentar mantener en secreto el sexo del bebé en camino y habló de las demostraciones de afecto que recibe en la calle… ¡incluso en una casa de comida rápida!

Fernando Burlando, mientras lucía su pancita “Está prendida fuego… Prendido fuego. No sabemos qué es”, comentó la pareja de, mientras lucía su pancita en el ciclo de Mariano Iúdica , pisándose. “Si sabés. Si sabés. Ya se te escapó. Se te acaba de escapar recién”, la mandó al frente el conductor, mientras ella se tentaba de risa.

“¡Qué bolud…!”, exclamó. “Está a full. No quiero decir mucho porque la semana que viene lo vamos a anunciar juntos”, aseguró, sobre la ceremonia de revelación del sexo de su bebé, que se volvieron populares el último tiempo.

"Por la calle me están mimando un montón y me está gustando". G-plus

BARBY FRANCO CONTÓ EL GESTO QUE TUVIERON EN UNA HAMBURGUESERÍA POR SU EMBARAZO

Barby destacó las muestras de cariño que está recibiendo al contar la noticia y la lucha que tuvo.

“Fue tremendo. El otro día fui a una casa de comidas rápidas con gorrita, iba a pagar y me dicen ‘no, no, pará Barby, te regalamos el combo’”, reveló, mientras Mariano ironizaba. “Ustedes como no están cobrando bien...”, remató él, entre risas.

“Por la calle me están mimando un montón y me está gustando”, destacó la modelo.