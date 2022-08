Barby Franco contó el fuerte apodo que le pusieron sus amigas por sus "obsesiones maternales": "Me tildan de madre tóxica"

Ingresando en el quinto mes de gestación, Barby Franco transita el embarazo con mucha felicidad y ansiedad. A tal punto que sus amigas la apodaron "madre tóxica" por lo pendiente que está de su beba, fruto de sus 11 años de amor con Fernando Burlando.

"¿Qué vas a hacer después de que nazca la beba? ¿Vas a seguir laburando o te vas a refugiar en tu casa?", le preguntó Carlos Monti a la modelo en Nosotros a la Mañana, sin imaginar que Barby contaría con humor como la rebautizó su círculo íntimo.

"No sé. La beba todavía no nació y mis amigas ya me tilda de 'madre tóxica', porque estoy todo el tiempo mirándola. Estoy muy obsesiva", dijo la futura mamá.

"A veces me hago ecografías porque la extraño. La fecha de parto es el 29 de diciembre", agregó.

BARBY FRANCO Y LA PREOCUPACIÓN SOBRE LA CRIANZA DE SU BEBA

Con sus orígenes humildes en la Villa 21-24 siempre presentes, Barby Franco reveló uno de sus principales miedos, vinculados a la crianza de su hija.

"Yo vengo con una mochila porque de chiquita no tuve nada. No tuve un regalo. No sabía lo que era un juguete. No sabía lo que era cambiar las zapatillas. Estoy con esa carga, con ese miedo de cómo decirle que no. Supongo que voy a ser súper protectora mal", asumió la pareja del abogado.

"No nació y ya le regalaron un auto. Yo de chiquita no sabía qué era un autito. Estoy en esta etapa que creo que me va a llevar mucha terapia", finalizó Barby Franco.