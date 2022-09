Barby Franco contó la conmovedora historia detrás de su nombre, inspirado en la Virgen de Luján

Agradecida e ilusionada por su primer embarazo con Fernando Burlando, Barby Franco reveló que se llama Bárbara Luján Franco.

Junto a las fotos que ilustran un significativo recuerdo, cuando fue con Pampita a Nuestra Señora de Luján, contó el por qué de la elección de su nombre.

Y contó que, al igual que ella, su mamá fue a pedirle a la Virgen quedar embarazada. Y tiempo después, nació su hija, Barby.

BARBY FRANCO CONTÓ POR QUÉ SE LLAMA BÁRBARA LUJÁN FRANCO

"¿Sabías que me llamo Bárbara Luján Franco? Porque mi mamá le pidió a ella para que yo existiera... Hoy me toca a mí", contó a través de sus stories de Instagram.

Y rememoró un inolvidable momento cuando fue a pedirle a la Virgen de Luján.

"Ayer se me acercó un cura y me dio esto en el medio de la peregrinación, me dijo 'se te va a cumplir'", cerró junto a una medallita.

¡Y así fue!