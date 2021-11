"Barbudos y medio sucios": Rodrigo Lussich, muy filoso sobre el look de los hombres que elige la China Suárez

En Intrusos analizaron a fondo el descubrimiento de Estefanía Berardi, que este fin de semana expuso los cruces que mantienen a diario en Instagram la China Suárez y el empresario madrileño Armando Mena Navareño. Tras ver el rostro del español, Rodrigo Lussich no pudo evitar compararlo con anteriores parejas de la actriz y criticó duramente el physique du rol de los candidatos.

El conductor de Intrusos explicó que la China aparece ligada a “un tal Armando motos”, en referencia al nombre que utiliza Mena Navareño en Instagram para mantener un bajo perfil. “Ella dejó de seguir a Benjamín Vicuña en Instagram ¿por Armando motos?”, agregó Lussich, mientras contaba que el candidato de la actriz tiene una empresa de catering, una de armado de motocicletas y un local de venta de ropa y calzado.

“Este es ‘Armando motos’ pero además es igual a Javier de Miguel y a Nicolás Cabré. Ella tiene un physique du rol: todos barbudos medios sucios”, agregó Rodrigo Lussich, en referencia al look de las parejas más conocidas de la China Suárez.

“Lo que me dicen es que un prensa, al que se lo vio muchas veces con la China, los presentó. Y es como que la China está con él como está con varios. No es el único con el que está. Lo que podemos confirmar es que ya lo hicieron. Lo hicieron allá en Madrid, tienen el mismo grupo en común y lo que la China le planteó es que ella no quiere nada serio en la vida”, cerró Paula Varela.