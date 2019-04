"Nunca en la vida me sentaría a tomar un café con Barbie Vélez (24), porque cuando hay algo que se rompe y se ve una cierta maldad detrás de lo que se quiere instalar sobre mí, tantas mentiras se dijeron. Le veo la maldad por adentro, no compartimos ideales y terminamos muy mal", dijo Fede Bal (29) el mes pasado, en Agarrate Catalina, desestimando por completo la posibilidad de tener un cara a cara con su exnovia, luego de la escandalosa separación en mayo de 2016, en la que hubo denuncias por violencia de género y la Justicia sobreseyó a las dos partes.

"En mí, ni siquiera ocupa un lugar, ni para contestar. Y deseo lo mismo con la otra persona, que pueda soltar, que siga con la vida". G-plus

En nota con el mismo medio, la hija de Nazarena Vélez fue puesta al tanto de la tajante respuesta del hijo de Carmen Barbieri. Acto seguido, Catalina Dlugi le hizo la misma pregunta: “¿Te sentarías a tomar un café con Federico Bal?”. Sin dudarlo, pero sin intención de hablar sobre el tema, Barbie respondió categórica: "Te voy a ser totalmente sincera, cuando veo notas o que vuelven a hablar, ya está, soltemos, sigamos adelante. Ya está. En mí, ni siquiera ocupa un lugar, ni para contestar. Y deseo lo mismo con la otra persona, que pueda soltar, que siga con la vida. Ya han pasado un par de años y está bueno que pueda seguir con su vida, en algún momento".

Más sobre este tema La tajante respuesta de Fede Bal sobre si se juntaría a hablar con Barbie Vélez: "Nunca más en mi vida"

Consultada por el fallo de la Justicia, en el que ella y Bal fueron sobreseídos luego de denunciar violencia de género, la joven actriz no quiso hablar de su situación personal, pero sí reflexionó sobre la delicada problemática que sufren muchas mujeres: "Yo cerré ese tema, pero lo vemos todos los días en el noticiero cuando la Justicia no es justa con miles de mujeres y termina desencadenando muertes. Ahí abrimos los ojos. Y no te hablo de mi caso en particular, te hablo como espectadora, viviendo en mi país y viendo las cosas que pasan todos los días. Me involucre mucho con el tema y no solo por mi cuestión, sino por la ola del feminismo que hizo que se me habrá más la cabeza. Es muy jodido lo que pasa todos los días".