Barbie Vélez reveló por qué se alejó de las redes: "Esperando a que esto se resuelva para poder volver a la normalidad"

Días después de haber viajado a Miami para celebrar su despedida de soltera, Barbie Vélez dejó de postear contenido en Instagram. Sus seguidores se preocuparon porque la actriz mantenía un contacto diario con ellos.

A dos semanas de haber estado al margen de las redes, Barbie reapareció y a través de sus stories aclaró la situación. ¿Qué la llevó a alejarse de la plataforma? Le andaba tan mal que se fastidió y decidió ponerle un freno a su actividad.

"Hola a todos, ¿cómo están tanto tiempo? Estoy desaparecida porque hace bastante les conté, hace casi dos semanas, que me está andando muy mal Instagram, pero pésimamente mal...”, aclaró.

Y detalló a fondo cuál es su problema: "No se me suben las historias, no se me suben los posteos, es como que hace lo que quiere básicamente... Pensé que iba a ser algo de dos, tres días, pero han pasado casi 15 días y sigo igual".

Antes de cerrar, volvió a aclarar que está bien y les pidió a sus seguidores que estén pasando por una situación similar que le digan qué hacer. "Lo aclaro porque muchos me estaban escribiendo ‘¿qué onda?’ Y bueno, eso es lo que está pasando. Acá estoy, está todo súper bien, esperando a que esto se resuelva para poder volver a la normalidad... Pero bueno, está todo súper, súper bien”, cerró.

¡Clarito!