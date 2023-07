Barbie Vélez reveló una foto suya minutos antes de dar a luz a Salvador y causó furor en redes: "El pánico"

A cinco meses del nacimiento de Salvador, su hijo con Lucas Rodríguez, la flamante mamá Barbie Vélez recordó el pánico que sentía antes de dar a luz a su primogénito.

Siempre buena onda y compinche con sus seguidores de Instagram, la actriz compartió a través de sus stories una foto que causó furor entre sus fans.

"Mi cara minutos antes del parto, ustedes no comprenden el pánico que manejaba". G-plus

En la imagen se la puede ver desde la clínica, sentada en la cama de su habitación, minutos antes de parir a Salvador.

"Mi cara minutos antes del parto, ustedes no comprenden el pánico que manejaba", expresó junto a la foto, que data del 24 de febrero de este año.

CARMEN BARBIERI HABLÓ DE LA NUEVA VIDA DE BARBIE VÉLEZ

Invitada a Intrusos, Carmen Barbieri fue consultada por la separación de Fede y Barbie y, diferenciándose de los sentimientos de Nazarena hacia su hijo, le deseó lo mejor a la expareja de Bal.

"Esa fue una etapa muy difícil para las dos familias. Yo todo lo superé y aprendo de todo lo que me ha pasado", dijo la artista y conductora.

"Yo estoy muy feliz de que a su hija, no la nombro, la vida le sonría. Se lo merece". G-plus

"Eran dos chicos que se amaban y era tóxica la pareja. Fue muy difícil lo que pasamos. A ella (Nazarena) la comprendo como mamá", aseguró Carmen.

Sobre el presente de Barbie, junto a Lucas Rodríguez y a su hijo de 5 meses, Barbieri expresó: "Yo estoy muy feliz de que a su hija, no la nombro, la vida le sonría. Se lo merece".

A siete años de la escandalosa ruptura, Carmen contó que no volvió a ver personalmente a Nazarena ni a Barbie: "He estado en los mismos lugares, pero no las crucé".