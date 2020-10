Barbie Vélez reveló que se encarga del Zoom del cole de Thiago y el dilema con la tarea: "Tuve que buscar un tutorial para aprender a dividir dos cifras"

¿Con quién está atravesando la pandemia Barbie Vélez? Está conviviendo con su pareja Lucas Rodríguez, ¡en su casa familiar! Sí, junto a Nazarena Vélez, su pareja, y su hermanito más chico, Thiago.

En diálogo con MShow (Ciudad Magazine), la actriz reveló que se encarga de ayudar al nene con sus clases virtuales vía Zoom. "Las clases virtuales, qué tema... Es insoportable. Les quiero dar un monumento a las profesoras. Yo me encargo de las clases de Thiago, de levantarlo temprano para los zooms. Y de que haga la tarea, explicarle todo requiere una paciencia que no puedo creer”, admitió.

Si bien Barbie le pone toda la onda y hace todo lo que está a su alcance para ayudar a su hermanito, no siempre le resulta fácil. De hecho, reveló que tuvo que volver a repasar un tema del cole que había olvidado para darle una mano al nene.

"Y además no es lo mismo un profesor. Me ve a mí, que sabe que es mi debilidad, y me dice: ‘No Barbie, estoy cansado’. Me puede, pero también le marco el límite. Además, me había olvidado cómo dividir con dos cifras. Tuve que buscar en YouTube un tutorial para aprender (de nuevo). Es un chino”, sentenció, divertida, remarcando que "uno está acostumbrado a la calculadora".

¡Hermana presente!