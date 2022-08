Barbie Vélez reveló cómo reaccionó Lucas Rodríguez al ver su desnudo en el teatro: "Me dijo 'estás súper'"

A diez meses y medio de contraer matrimonio con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez se deshizo en elogios al revelar el apoyo incondicional que recibió de su marido en el desafío teatral que enfrentó en Despojo, obra en la que hace un desnudo total

"Yo tenía una traba. No podía. Nunca fui de sacarme fotos en ropa interior porque soy muy vergonzosa. Una foto, de última, la controlás, pero el teatro no, está toda la gente... Pero por suerte va todo súper", comenzó diciendo la actriz en MShow, que se emite de lunes a viernes a las 12 hs. por Ciudad Magazine.

Sobre la reacción de Lucas, al verla sobre las tablas sin ropa, Barbie expresó: "Él vino el primer día. Él es muy bueno. Es un sol. Parece que yo se lo había exagerado más. Y me dijo 'no es tan grave'".

"Porque él me fumaba, cuando yo volvía de los ensayos llorando. Habrá dicho 'esta piba no sé qué va a hacer'. Pero me dijo 'es cero grave. Estás súper. Ameritaba'", agregó la hija de Nazarena Vélez, enamoradísima de su marido.

En ese marco, Barbie señaló: "Él no sabía con qué se iba a encontrar, y le encantó. Me bancó desde un principio, sin saber cómo era. No estaba envuelto en el libreto, en nada. En ese sentido, me parece fundamental tener una persona así. Una persona que no me limita. Él es lo más".

EL ROL DE NAZARENA VÉLEZ

Muy cercana a su mamá, Barbie Vélez le contó a Gabriela Sobrado el rol fundamental que tuvo Nazarena Vélez, previo a tomar la decisión de aceptar la propuesta teatral, Despojo.

"A mi mamá le pareció que (el desnudo) estaba justificado. Ella obró de mánager. Charló con la producción, charló con el productor. 'Hasta este punto Barbie se siente cómoda', dijo. Yo, feliz. ¿Quién te va a cuidar mejor que tu madre? Yo me relajé mucho con ella", asumió Barbie.

Y agregó: "Todavía no vio la función, porque ella está con un programa de tele a la misma hora. Ya lo va venir a ver".