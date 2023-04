Barbie Vélez presentó en vivo a Salvador, el hijo que tuvo con Lucas Rodríguez, a un mes de su nacimiento: "No me entra tanto amor en el alma"

En medio de la felicidad que vive desde que nació Salvador, su primer hijo fruto de amor con su esposo, Lucas Rodríguez, Barbie Vélez presentó en vivo al nuevo integrante de la familia y contó en LAM como vive esta nueva etapa en su vida.

“Acá estoy, con el niño. Perdón que me muevo, pasa que si no me muevo, estamos al horno, me hace un piquete este niño”, comenzó diciendo la hija de Nazarena Vélez en el ciclo de América, con su pequeño de un mes a upa.

“No puedo explicar cómo estoy. O sea, es algo que te dicen, que es un amor inexplicable, pero hasta que no lo vivís… ¡no me entra el amor en el alma! No me importa nada no dormir”, agregó, con una sonrisa plasmada en su rostro.

Y cerró, a flor de piel: “Todo mi amor y admiración a todas las madres, te juro. Es darte de cuenta que uno da por sentado y es realmente un laburo enorme. Es mucho el cansancio y el esfuerzo, pero le ves la carita y te volvés loca de amor”.

BARBIE VÉLEZ CONFESÓ CUÁL FUE EL MOMENTO QUE MÁS VERGÜENZA LE HIZO PASAR SU MAMÁ

Barbie Vélez pasó por LAM y se sometió a una imperdible entrevista de su mamá, Nazarena Vélez, quien reemplazó temporalmente a Ángel de Brito en la conducción.

“Quiero saber, ¿cuál fue el papelón más grande que te hice pasar? Pensalo tranquila porque hay unos cuántos”, fie la consulta de la angelita. A lo que Barbie no dudó: “Ya está. El día que dijiste (en televisión) que me hice señorita. Ese es un meme que me va a seguir de por vida”.

“En ese momento, pensé ‘no debe ser tan grave, ¿quién lo habrá visto?’. El tema fue cuando volví al colegio al otro día, que me di cuenta que todo el mundo lo había visto y todos me preguntaban por eso”, agregó.

Y cerró, entre risas: “Después de darme cuenta en el colegio lo que se había generado, me enojé. Hoy lo tomamos con naturalidad, pero a los 14 años te da mucha vergüenza”.