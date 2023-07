Barbie Vélez le mandó un contundente mensaje a Nazarena para "callarla" porque estaba ventilando intimidades

Del otro lado de la pantalla, Barbie Vélez estaba viendo cómo Nazarena daba íntimos detalles de su separación de Daniel Agostini en LAM y le mandó un concreto mensaje para que se calle.

"Daniel los quiere a toda mi familia, con todos se lleva bien, pero a mí me odia. Me va a odiar hasta el día de su muerte. Creo que él está seguro de que yo lo cagué", dijo la actriz y productora, sin filtros.

Picante, Naza continuó: "Lo juro por mis tres hijos, yo no lo cagué nunca. Sí, al tiempito, como yo estaba muy desgastada arranqué a… salir".

Remontándose al 2006, año en el que Vélez y Agostini se separaron, Ángel de Brito le preguntó a su panelista: "Nazarena, ¿no me vas a decir de quién sospechaba que lo cagabas? Agarrá tu teléfono porque me quiero sacar esta duda. No lo voy a decir al aire".

"Barbie me está diciendo callate, mona", dijo Naza. Sin embargo, la actriz no se llamó a silencio. G-plus

Con el celular en mano, Nazarena advirtió que su hija le había enviado un WhastApp con un expreso pedido.

"Barbie me está diciendo callate, mona", comentó la actriz. Sin embargo, Nazarena no se llamó a silencio.

POR QUÉ SE SEPARÓ NAZARENA DE DANIEL AGOSTINI

A 17 años de la escandalosa ruptura, Nazarena Vélez habló a fondo de los motivos que la llevaron a terminar el matrimonio con Daniel Agostini, padre de su hijo Gonzalo "Chyno" Agostini, en 2006.

"Daniel pensaba que yo lo cagaba con unos cuantos... Además, era muy celoso y no le gustaba que trabaje", dijo la artista.

Memoriosa, la panelista y periodista Fernanda Iglesias acotó: "Él era muy machista. De hecho, una vez dio una nota en Clarín y el título era: "Soy muy machista".

Y Naza le dio la razón: "Ay, gracias, Fernanda, me sacaste la presión de tener que decirlo yo".