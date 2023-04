Barbie Vélez y Lucas Rodríguez festejaron Pascuas por primera vez con su bebé Salvador: la tierna postal familiar

Súper contenta por su nuevo rol de mamá, Barbie Vélez comparte los momentos más felices vividos con su marido, Lucas Rodríguez, y su primer hijo juntos, Salvador.

Por primera vez, la familia festejó Pascuas y la actriz compartió la foto más linda de su pequeño en pleno almuerzo. "Felices Pascuas", expresó junto al emoji del corazón y al del conejito.

La familia festejó Pascuas y la actriz compartió la foto más linda de su pequeño en pleno almuerzo. G-plus

A "Salvi" se lo puede ver desde el cochecito sosteniendo un peluche de conejito mientras miraba a cámara, con sus ojazos celestes bien abiertos y una pequeña sonrisita en el rostro.

También, compartió un foto de su hijo con su abuelo y su bisabuela.

BARBIE VÉLEZ CONFESÓ CUÁL FUE EL MOMENTO QUE MÁS VERGÜENZA LE HIZO PASAR SU MAMÁ

Barbie Vélez pasó por LAM y se sometió a una imperdible entrevista de su mamá, Nazarena Vélez, quien reemplazó temporalmente a Ángel de Brito en la conducción.

“Quiero saber, ¿cuál fue el papelón más grande que te hice pasar? Pensalo tranquila porque hay unos cuántos”, fie la consulta de la angelita. A lo que Barbie no dudó: “Ya está. El día que dijiste (en televisión) que me hice señorita. Ese es un meme que me va a seguir de por vida”.

“En ese momento, pensé ‘no debe ser tan grave, ¿quién lo habrá visto?’. El tema fue cuando volví al colegio al otro día, que me di cuenta que todo el mundo lo había visto y todos me preguntaban por eso”, agregó.

Y cerró, entre risas: “Después de darme cuenta en el colegio lo que se había generado, me enojé. Hoy lo tomamos con naturalidad, pero a los 14 años te da mucha vergüenza”.