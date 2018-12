Barbie Vélez, sobre la decisión de Calu Rivero de no compartir la mesa de PH con Fede Bal: "Se la jugó por..."

La decisión de Calu Rivero de rechazar la invitación a PH para no compartir la mesa junto a Valeria Lynch, Fede Bal y El Polaco porque, según habría justificado la madre de la actriz "ella no se sienta en una mesa con golpeadores", generó un gran revuelo.

A un mes de la polémica, Barbie Vélez se refirió a la toma de posición que hizo su colega.

"Se la jugó por una cuestión de empatía. La sororidad está entre nosotras y eso me parece hermoso”. G-plus

En diálogo con Intrusos desde Mar del Plata, Barbie negó haberse comunicado con Calu y aseguró: “Me enteré de lo que pasó y no hablo del hecho en particular, porque eso mucho no me afecta a mí, pero sí hablo de cómo cambió la sociedad, cómo las mujeres nos estamos apoyando entre nosotras. De la sororidad que está entre nosotras y eso me parece hermoso”.

Respecto a la actitud de la flamante protagonista de Campanas en la noche, la hija de Nazarena Vélez afirmó: “No creo que haya sido por mí. Me parece que se la jugó por una cuestión de empatía, porque yo también, después de todo lo que pasó, decidí creerle a ella porque le creo a las mujeres, porque me nace. Sin escuchar que en ese momento se había iniciado algo judicial. Es lo que nos está pasando a muchas de las mujeres”.

En ese momento, Marcela Tauro indagó en referencia a la actitud de Calu: “¿Vos harías lo mismo, Barbie?”. Sin dudarlo, Barbia Vélez concluyó: “¡Obvio! Pero yo tengo esa postura muy firme, no voy a dar ningún nombre, pero yo apoyo totalmente a las mujeres. Me parece emocionante lo que está pasando y siempre me voy a poner del lado de las mujeres. Siempre”.