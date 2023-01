Barbie Vélez confesó cuál fue el momento que más vergüenza le hizo pasar su mamá: "Es un meme que me va a seguir de por vida"

En medio de la cuenta regresiva para dar a luz a su primer bebé, fruto de su amor con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez pasó por LAM y se sometió a una imperdioble entrevista de su mamá, Nazarena Vélez, quien reemplazó temporalmente a Ángel de Brito en la conducción.

“Quiero saber, ¿cuál fue el papelón más grande que te hice pasar? Pensalo tranquila porque hay unos cuántos”, fie la consulta de la angelita. A lo que Barbie no dudó: “Ya está. El día que dijiste (en televisión) que me hice señorita. Ese es un meme que me va a seguir de por vida”.

“En ese momento, pensé ‘no debe ser tan grave, ¿quién lo habrá visto?’. El tema fue cuando volví al colegio al otro día, que me di cuenta que todo el mundo lo había visto y todos me preguntaban por eso”, agregó.

Y cerró, entre risas: “Después de darme cuenta en el colegio lo que se había generado, me enojé. Hoy lo tomamos con naturalidad, pero a los 14 años te da mucha vergüenza”,

¡Qué momento!

BARBIE VÉLEZ DESMINTIÓ HABER SIDO MAMÁ

Barbie Vélez se prepara para convertirse en mamá primeriza y, mientras transita el octavo mes de embarazo, una foto suya con un bebé encendió las alarmas de sus seguidores que pensaron que ya había dado a luz a su hijo.

La hija de Nazarena Vélez se mostró en las redes junto a su marido, Lucas Rodríguez, con una beba llamada Maia. La imagen confundió a muchos e hizo que la actriz salga a aclarar que todavía no se convirtió en mamá.

“Les vengo a aclarar que no es mi hija la bebita que subí recién. Me están preguntando si ya nació y no, sigue acá”, aseguró, mientras se tomaba la pancita.

“Es un niño y no nació. Es la bebita de la prima de Lucas, Se van a llevar muy poca diferencia con mi bebito, así que van a ser primitos con muy poca diferencia”, contó Barbie, que según contó su mamá en LAM viene disfrutando de darse antojos. Y cerró: “Eso me vuelve loca de amor, pero no, no era mío”.