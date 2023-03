Barbie Vélez se burló de sus ojeras: "Decime que sos mamá de un bebé recién nacido"

Desde que nació su hijo Salvador, fruto de su amor con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez comparte vía Instagram los momentos más dulces de su maternidad.

Primeriza, admite estar muy cansada, ya que está durmiendo poco y nada, pero muy feliz por el nacimiento de su primogénito, a quien le dedica dulces posteos en Instagram.

En esta oportunidad, Barbie compartió una foto recostada en la cama mientras su hijo dormía plácidamente en su pecho. Y aunque sumó un filtro de rostro, se burló de sus "incareteables" ojeras.

"Decime que sos mamá de un bebé recién nacido sin decirme que sos mamá de un bebé recién nacido...", comentó, entre risas, haciéndole zoom a sus ojos.

POR QUÉ BARBIE VÉLEZ NO LE QUIERE DAR LA MAMADERA A SU HIJO

"Ella no le quiere dar mamadera, lo está bancando como una campeona. Está evitando darle la mamadera porque si no después no quieren agarrar más la teta", cerró aclarando que su hija está "feliz pero rota".