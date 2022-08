Barbie Simons habló de su decisión de no tener hijos: "Tuve novios que quería y yo me puse firme"

Barbie Simons volvió a hablar a corazón abierto de su firme decisión de no tener hijos.

En esta oportunidad, contó que le llevó tiempo asimilar que no quiere convertirse en madre.

También, admitió que le costó afirmar públicamente que no quiere tener chicos.

QUÉ DIJO BARBIE SIMONS SOBRE SU DECISIÓN DE NO TENER HIJOS

"Me llevó tiempo asimilarlo y decirlo públicamente, no sentirme juzgada y señalada. Hasta hace un tiempo me costaba poder hablarlo abiertamente, en Estados Unidos la mayoría de mis amigos decidieron no tener por diversos motivos”.

"Celebro a las mujeres que buscan y luchan por quedar embarazadas porque es su deseo, pero nunca me pasó inclusive teniendo parejas, tuve parejas que querían y yo me puse firme y no. Inclusive, con mi novio actual, que ya tiene hijos, pero él es pro hijos y le hubiera gustado", dijo en diálogo con Leandro Rud en La Noche.

Antes de cerrar, la conductora aclaró que esta decisión no es estática. Y que podría cambiar de opinión a medida que pasen los años.

"Hoy con 40 está más claro, si a los 30 se me cruzó fue porque mi pareja quería y me separé; no me arrepiento. Tengo mi sobrino que amo y amo a las hijas de mis amigas, pero no lo siento y armé mi vida. Suena egoísta, pero no jodo a nadie".

"La vida es cambio y a los 50 tal vez me pica el bichito, nunca me pasó y dudo que me pase en diez años, pero hace diez años que tengo claro que no es lo mío y mis amigas saben que amo a sus hijas pero un ratito, no soy kids friendly y mi casa tampoco", sentenció.