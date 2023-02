Baby Etchecopar y una insólita revelación sobre Sofía Aldrey y Fede Bal: "Le advertí cuatro años sobre él"

El escándalo de los chats de Fede Bal que descubrió Sofía Aldrey sigue generando explosivos comentarios de algunos de los más destacados integrantes de la farándula y el último en aportar su testimonio fue nada menos que Baby Etchecopar.

Etchecopar se reveló como amigo de la familia Aldrey y contó cómo se vivió internamente el romance de la maquilladora con el hijo de Carmen Barbieri durante los más de tres años que duró la relación, y cómo fueron las repercusiones del escándalo.

"Es una pelea de infidelidades y dentro de este ambiente en 40 años de profesión, he visto muchos casos”, dijo Baby, que bromeó sobre no haber salido nunca con Bal. “La familia está mal, es un apellido conocido. Están enojados”, explicó enLAM.

“No conozco que tenga perfil más bajo y sean más correctos que los Aldrey. La mamá es abogada y el papá empresario. Hasta la casa tiene perfil bajo porque parece de clase media. Estar involucrados en un puter… mediático… les da vergüenza hablar del tema", reveló Etchecopar, que señaló que el escándalo “está tapando cosas políticas que son más importantes”.

BABY ETCHECOPAR REVELÓ QUÉ LE DIJO LA FAMILIA DE SOFÍA ALDREY A LA JOVEN SOBRE SU ROMANCE CON FEDE BAL

“Yo creo que no hay que dale más bola al pito que lo que el pito vale, y tampoco estamos hablando de Angelina Jolie y Brad Pitt”, justificó el conductor, que agregó que la familia de Sofía trató de advertirle que podría pasar por una situación similar.

"El papá me decía: 'Mirá que le dijimos cuatro años...'. Es más, Baby se lo dijo cuatro años: '¿Qué hacés ahí? Salí de ahí, no es tu territorio'", reveló Etchecopar en tercera persona, y responsabilizó de la continuidad del romance a las amigas de la joven, a las que acusó de cholulas.

“Le decían ‘la novia de Fede Bal’ y ella no es un botín de guerra. Y entonces llegaba Navidad y Año Nuevo, venía a pasarla con nosotros, y le preguntaba cuándo venía Fede Bal, a propósito, y me decía 'no hoy no puede porque...'. '¿No te das cuenta que sos una pelo…?', le decía”, agregó Etchecopar.

“No sé dónde conoció Sofía a este pibe. Son dos mundos opuestos. Vos ponés un pez de agua dulce en agua salada y lo matás, y viceversa. Eso es el ambiente del espectáculo, respecto a la vida cotidiana", comparó Baby Etchecopar.