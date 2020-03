El "azafato hot" de Guido Kaczka se postuló al Bailando 2020 con Lourdes Sánchez: "Calentaríamos la pista"

Cuando Cinthia Fernández fue a jugar al programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a Bordo, no se llevó el premio mayor... pero se ganó un candidato amoroso. El modelo Axel Neri, el "azafato hot", le tiró onda en vivo a pesar de estar saliendo con alguien.

Al aire, ambos coquetearon. Sin embargo, el joven dijo que cuando las cámaras se apagaron y quiso acercarse a Cinthia no hubo onda. Se fastidió porque ella no se interesó en él y la fulminó. La trató de "agresiva y prejuiciosa".

Aunque el modelo no tuvo suerte con ella, no se da por vencido y ahora quiere formar pareja ¡de baile! con Lourdes Sánchez. En diálogo con la revista Pronto, contó que sueña con ser parte del Súper Bailando 2020.

"Cuando vivía en Paraná veía ShowMatch y me proyectaba en la pista, soñaba con eso". G-plus

"Me postuló Lourdes y la verdad que me encantaría. Bailé ritmos latinos muchos años y para mí es un cable a tierra porque bailo cuando me siento bien conmigo. Cuando vivía en Paraná veía ShowMatch y me proyectaba en la pista, soñaba con eso. Es una escuela espectacular para el baile y los medios", contó.

Con respecto a las peleas que surgen en la pista, dijo que se las bancaría. "No tengo miedo. Entrás en un juego en el que se habla de tu vida pero no tengo ningún muerto en el placard ni nada del estilo con lo que me puedan pinchar. Quiero demostrar otra cosa y, con lo competitivo que soy, me imagino levantando el trofeo", afirmó.

"Tenemos buena onda y creo que con una bailarina profesional me podría lucir. Y calentaríamos la pista". G-plus

Antes de cerrar, aclaró que le encantaría que su compañera de baile fuese Lourdes: "La admiro por su estilo y profesionalismo. La conozco hace mucho por desfiles y porque hace algunos años cubría el Bailando para Alerta Trend en canal Magazine. Tenemos buena onda y creo que con una bailarina profesional me podría lucir. Y calentaríamos la pista".

¿Se le dará?