Primero fue Flor Marcasoli y ahora Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) tuvo a Ayelén Paleo dejando su móvil desde Mar del Plata furiosa por una pregunta sobre una supuesta filmación privada con ella y Santiago. Tomás Dente y Noe Antonelli quisieron saber si era verdad y la vedette entró en cólera y terminó dejándolos plantados con su entrevista.

“Yo he visto videos de Ayelén y de Santiago...”, empezó diciendo el conductor. “Son videos que me pareció ecorrecto que no se difundan porque son parte de la intimidad de las personas”, completó su compañera en la conducción. “Era una situación comprometedora, íntima entre Santiago y Ayelén”, siguió Tomás, pero los comentarios no le cayeron nada bien a la exparticipante del Bailando.

“¿¡Qué dicen?! ¿¡Qué pavada están diciendo!? No digan pavadas porque no existió ningún video y si hubiera existido, lo hubieran sacado”, lanzó, enojadasíma. “Si son buenos periodistas, infórmense. Es lo único que te voy a decir con respecto a ese tema”, siguió, envalentonada mientras el periodista trataba de calmarla.

“Preguntan cosas que son vintage y que nada que ver”, continuó Ayelén, envalentonada e hizo que Tomás salga al choque. “No vamos a tolerar una falta de respeto a ningún periodista. Así como nosotros no te decimos lo que tenés que responder, vos no nos invites a preguntar lo que quieras escuchar”, arremetió el animador. ¡Y la bailarina perdió los papeles! “¿Tanto te vas a enojar? Encima que vengo temprano y me cambio para hacer este móvil. ¿Sabés qué? ¡Chau, seguí con tu programa!”, lanzó Ayelén Paleo, mientras arrojaba el retorno y desaparecía, enfurecida.