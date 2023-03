Ayelén Paleo envuelta un escándalo: el motivo por el que sus vecinos la quieren echar del edificio

Ayelén Paleo está envuelta en una polémica con sus vecinos luego de ser acusada de vandalismo según informaron en Socios del Espectáculo.

“La quieren echar del edificio, es acusada de vandalizar una puerta, hay un vecino que la acusa y ella a su vez le dice a él estafador”, reveló Rodrigo Lussich.

Acto seguido, el conductor agregó: “Después de tener un encuentro íntimo, algo sucede entre ellos que hace que después ataque la puerta de servicio de su casa”.

“Se hablaba de una deuda, de 5 mil dólares. Ayelén está vinculada al real state, al alquiler y vente de inmuebles”, explicó por su parte Luli Fernández.

Entonces, Lucas, una de las partes denunció: “Esto viene desde hace un montón, no es la primera vez que tiene un problema en el edificio, coimeó a alguien de seguridad”.

“Lo hizo para que le dé la lista de todos los propietarios con los números de teléfono y empezó a mandar mensajes a todos, después se armó un quilombo bárbaro”, siguió.

La panelista desarrolló luego: “Son dos torres que están internconectadas, se supone que ella vivía en una de esas, tuvo unos inconvenientes y se muda a la otra que es donde vive Lucas”.

“Él tiene un montón de chats y capturas en donde habría amenazas, situación de extorsión por parte de ella”, agregó Luli.

Al final, la panelista dijo: “Si ella está vinculándose al mundo del real state y quiere saber si un propietario quiere vender o alquilar un departamento, está mal el modo, no se puede hacer”.

LA PALABRA DE AYELÉN PALEO TRAS LA POLÉMICA CON SUS VECINOS

Ayelén Paleo apareció en medio de la polémica con sus vecinos y dio su versión de lo sucedido: “Es un estafador, es un cliente mío, tengo un departamento de él”.

“Me fui porque me aumentaron a 3 mil dólares y me mudé a otro”, dijo respecto a por qué se mudó de una torre a otra.

Entonces, Virginia Gallardo contó qué fue lo que le dijo la vedette: “Está mandando capturas de un montón de denuncias públicas en las que otra gente acusa a este muchacho de estafador”.