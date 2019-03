Del semillero de los ciclos de entretenimientos que condujo Guido Kaczka emergieron figuras que tuvieron una carrera mediática como Barby Franco, Ailén Bechara o Eva Bargiela. El último hallazgo del animador fue Axel Neri (29), su “azafato”, quien en poco tiempos se convirtió en el sex symbol del programa y en una reciente entrevista confesó que pasa por un buen momento sentimental.

“Estoy conociendo a una chica divina. Es una reina, me encanta”, reconoció en una nota con la revista Pronto. “Nos conocimos en el cumpleaños de una amiga en común y pegamos buena onda. No tiene nada nada que ver con el medio, es kinesióloga y eso me hace bien. Es la primera vez que estoy dejando de ser súper racional y me permito disfrutar lo que tenemos”, reveló, enamorado.

Axel: "Mi novia está tan desconectada que tuvo que googlear el programa porque no lo conocía. Me para gente en la calle para para sacarnos una foto y se sorprende. Pero entiende que es una parte de mi trabajo". G-plus

¿Cómo toma la novia del asistente de Guido su fama? “Ella está tan desconectada que tuvo que googlear el programa porque no lo conocía”, confesó el modelo entre risas. “Pero el otro día salimos a comer, nos subimos a un Uber y el conductor me pidió un video para sus hijas, después me paró gente en la calle para para sacarnos una foto y se sorprendió. Pero entiende que es una parte de mi trabajo, como hacerme el hot en las redes sociales”, aseguró.