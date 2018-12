El preponderante rol del feminismo y la lucha de las mujeres hizo tambalear numerosos paradigmas establecidos de la sociedad argentina y sus cánones patriarcales. En medio de un debate sobre la grave acusación pública por acoso de Geraldine Neumann al cocinero Ariel Rodríguez Palacios, Pamela David hizo una autocrítica sobre su pasado de chica sexy.

“Antes, Marcelo Tinelli cortaba la pollerita en ShowMatch y ya no lo hace más. Los tiempos de antes no son los tiempos de hoy”, comenzó en su ciclo Pamela a la Tarde.

“Lo digo como alguien que trabajó en La Peluquería de Don Mateo, que venía con mi escote y mi pollera súper corta. Y era todo chiste de doble sentido. Y, en su momento, jamás me molestó”, continuó la conductora, reflexionando sobre el rol de la mujer en los medios.

“Hoy lo veo con mis hijos y sí me molesta verlo. Hoy no lo haría, hoy todos cambiamos. Hoy no sería ese libreto”, completó Pamela, arrepentida de su pasado de chica sexy.