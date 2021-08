El audio de Benjamín Vicuña a la exvecina que denunció a China Suárez: "Pensaba comprar la casa y restarle los meses del alquiler"

Yanina Latorre le pasó a la producción de LAM el audio que Benjamín Vicuña le envió a la exvecina de China Suárez. Este mes, una señora a la que la panelista resguardó su identidad denunció a la actriz por supuestamente usurparle 22 metros cuadrados de su lote en Pilar, edificar y no pagarle por el mismo.

En ese agitado marco, Yanina recibió un audio de WhatsApp en el que el actor chileno negocia con la entonces vecina de Suárez, para alquilar su casa y en un futuro comprarla.

"Hola, acá, Benjamín Vicuña. Estuve hablando con Juan Manuel (peluquero amigo de la China) y me dice que él, aparentemente, no va a llegar a lo que le están pidiendo. Quería retomar nuestra conversación porque yo sigo con el interés de poder alquilar o intentar comprar algo cerca de la casa de la China para cuando van mis hijos, algunos fines de semana al mes. Yo tengo tres hijos varones y somos muchos", dice Vicuña en el mensaje.

Luego, continuó: "Vos me dijiste que no estaba en tu cabeza, en tus proyecciones, pero estoy pensando en vos alta y te lo estoy compartiendo, pensaba ofrecerte un buen alquiler, de al menos dos años y que esto tenga un compromiso de compra, para así, a los dos años, si está todo bien, comprala a un número que acordemos. Y, obviamente, restarle los meses del alquiler. Yo pensaba alquilar a 150, 170 mil pesos argentinos. Decime así avanzamos. No hay necesidad de hacerlo con urgencia. Yo estoy viendo diferentes posibilidades, pero si a tí te interesa, podemos ir dándole forma".

Difundido en LAM el audio de Benjamín Vicuña, Yanina Latorre agregó que la vecina le pasó el material porque se enojó con la actriz, quien la evadió y no cumplió con lo acordado.

Yanina Latorre dio detalles de la denuncia que recibió China Suárez de su exvecina

Yanina Latorre desarrolló en LAM una denuncia que recibió China Suárez por parte de una exvecina de Pilar: la señora denunció penalmente a la actriz, a quien acusa de disponer de 22 metros cuadrados de su lote, no pagárselos y vender la casa con dicha deuda.

"La China se choreó 22 metros cuadrados... La estafa me llegó a mi casa. Tapo el nombre y el teléfono de la señora, para que no le pase nada, pero es la vecina de diecisiete años de la China que la denuncia", comenzó diciendo la panelista de LAM.

Latorre contó que la propiedad era de Nicolás Cabré, quien al separarse de la actriz puso la casa a su nombre por su hija en común, Rufina, y que todas las partes estaban al tanto del error que cometió el agrimensor del barrio privado, al lotear los 22 metros cuadrados de la vecina de su lado.

"Hace un tiempo la señora empezó a ver movimientos. Esa casa estaba vacía. Pero a la señora le disgustó que la China construyera un depósito en esos 22 metros cuadrados y que vendiera la propiedad (sin avisarle). La señora no tenía problemas en ceder los 22 metros cuadrados, pero quería que se los pague", agregó la panelista de LAM.

Y finalizó: "La señora empezó a ver movimientos. Dijo 'esta vendió la casa'. Los metros valen 12 mil dólares", agregó Yanina, poniendo en escena el conflicto legal que afronta la actriz.