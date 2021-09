El ataque de llanto de Luciana Salazar que no se vio al aire en La Academia: "Estoy muy triste estos días"

Como todas las noches, Marcelo Tinelli se despidió del público tras terminar una nueva gala de La Academia de ShowMatch. Sin embargo, antes de salir del aire, se pudo ver a Luciana Salazar abrazada a su partenaire, Jorgito Moliniers, en medio de un mar de lágrimas.

Atento a esto, las cámaras de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) se acercaron a la participante para saber qué fue lo que la conmovió y encontraron a Luciana muy afligida mientras el bailarín y Hernán Piquín la contenían.

“Estoy muy triste estos días por muchas cosas. Además, esto no se lo dije a nadie pero para mí, esta canción (bailó al ritmo del tema Love like I do, Ellie Goulding, y que se hizo muy conocida en la película 50 sombras de Grey) tiene un valor sentimental muy grande porque la estaba escuchando cuando nació mi hija y ella la estaba escuchando”, comenzó diciendo Luciana.

"Esto no se lo dije a nadie pero para mí, esta canción (Love like I do, Ellie Goulding) tiene un valor sentimental muy grande porque la estaba escuchando cuando nació mi hija". G-plus

“Es mucho lo que ensayamos con Jorgito. Yo no tengo un fin de semana libre para mí. No me quejo pero también estoy muy lastimada y todo eso me pone un poquito triste”, agregó, muy movilizada.

Y cerró: “A mí me encanta venir, amo venir acá y se generó un clima con personas que es muy linda. Está todo muy competitivo y hay muy buenas parejas pero estaba triste porque no sabía cómo seguir con todo”.