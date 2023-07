El ataque de llanto de Antonio López en pleno desafío en MasterChef: "Me siento re mal, no puedo cocinar tranquilo"

Los nervios, la adrenalina y el fuerte deseo de llegar a la final de MasterChef, le jugaron una mala pasada a Antonio López, quien no pudo evitar romper en llanto en pleno desafío para superar las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Donato de Santis.

“Ay, me siento re mal”, atinó a decir el participante, antes de quebrarse. Al verlo, Silvana Díaz se preocupó por su compañero y no dudó en consolarlo: “¿No querés cocinar? Te bloqueaste, amor. Sí, ya sé, es feo. Bueno, poné la mente en blanco y arrancá de a poquito”.

“Me parece que hoy, Toni está muy sobrepasado por algunas situaciones. Necesita un abrazo y necesita bajar un cambio. Él está al lado mío, así que no me voy a hacer la distraída”, agregó Silvana, a solas, ante las cámaras. Y Antonio, cerró, sincero: “Lo de la noche anterior no me deja cocinar tranquilo”.

Más sobre este tema Silvana se llevó el susto de su vida, pero al final el jurado de MasterChef decidió no eliminar a nadie

WANDA NARA RETÓ A UN PARTICIPANTE POR SU EXTRAÑA ACTITUD EN MASTERCHEF

En medio de la adrenalina y los nervios para superar las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular en MasterChef, Rodrigo Salcedo cometió un error que no pasó de largo para Wanda Nara.

“Todavía no pasó el primer minuto. ¿Dónde te vas? Rodrigo se fue del mercado”, advirtió la conductora del programa de Telefe, alertada por la actitud del concursante de retirarse del lugar antes de tiempo. Fue entonces que el joven se excusó: “Como tengo un solo canasto, voy a vaciarlo a la mesada y vuelvo”.

“Pero no sé si se puede hacer eso de ir, cargar y volver”, argumentó la hermana de Zaira Nara. Y tras las disculpas de Rodrigo, cerró, tajante: “Bueno, tengo un llamado de atención para vos. Eso que hiciste de salir con un canasto, descargarlo y volver a entrar con el canasto vacío, no se puede hacer. Hoy te lo vamos a dejar pasar, pero no lo vas a poder volver a hacer”.

¡Qué momento!