La astuta respuesta de Ignacio Sureda, de El Marginal, cuando le preguntaron si pasó algo con Alejandra Maglietti

Días atrás, Alejandra Maglietti reveló en PH que tendría sexo con Nacho Sureda, también invitado al ciclo de Telefe. Luego de la divertida escena, la modelo habló con Ciudad. “Yo me fui a mi casa después del programa. ¡¿Por qué se va a sentir intimidado por mí?! ¡Era una pregunta en el programa! Además, se lo ve re seguro, ¡no creo que se haya puesto ni nervioso!”, dijo la panelista de Bendita. Y, ahora, el actor de El Marginal dijo lo suyo también.

El musculoso muchacho que interpreta al Pantera en la exitosa ficción dio una astuta respuesta cuando le preguntaron si pasó algo con Maglietti. “Se hace un teléfono descompuesto y empiezan a inventar cosas, por eso me sorprendió que pasara todo eso y no me suelo meter en esa movida, prefiero hablar del trabajo. Nunca me había pasado algo así, pero fue hasta divertido”, comenzó en Por si las Moscas, por La Once Diez.

“Ella se fue a su casa y yo me fui por las mías. Los muchachos en el barrio me hacen la pregunta que se hacen todos y que no se la respondo a nadie: quédense con la intriga”, completó pícaro Sureda.