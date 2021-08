La asistente de Diego Maradona contó que le propusieron ser su novia: "Me ofrecieron dinero, lo que quisiera"

“¿Es cierto que te propusieron ser novia de Diego Maradona?”, le preguntó Ángel de Brito a quemarropas a quien fuera la asistente personal del Diez en Dubai. Y tras unos eternos segundos de silencio y una risa nerviosa, Ángel insistió con sus dudas a Gabriela Camaño: “¿Era como un trabajo aparte?”.

“Sí… Sí…”, respondió la invitada a Los Ángeles de la Mañana. Entonces, el conductor indagó: “Se sentó alguien y te preguntó si te gustaría ser la novia de Diego, en un momento en el que no estaba Rocío Oliva, me imagino”. Lacónica, Camaño contestó: “Sí… Sí…”.

Entonces, Gabriela explicó para qué le buscaban pareja a Maradona desde su entorno: “Es que Diego no sabía estar solo, nunca… Ni en sus viajes. Era para que lo contenga, que esté acompañado. Que haya alguien al lado para apoyarlo, para que no se venga abajo anímicamente, para que se mantenga contento, de buen ánimo”.

Más sobre este tema Verónica Ojeda expuso a una de las hermanas de Diego Maradona al poner al aire un polémico audio que le había enviado: "¿Qué más quieren?" Marcela Tauro arrinconó a Matías Morla: "¡Por qué no hizo algo si sabía que Diego Maradona se iba a morir!"

En ese punto, De Brito le consultó a Camaño si le habían ofrecido dinero a cambio, y ella reconoció: “Sí, había cosas que ofrecieron. Fueron bastante generosos, muy generosos”. Y se explayó: “Era lo que cualquier persona quisiera tener. Tenés una casa, ¿querés otra? Tenés un auto, ¿querés dos? ¿Querés más? ¿Qué querés?”.

"Me iban a dar lo que quisiera. Pero no acepté, hice de cuenta que no escuché. Le dije ‘no, gracias’. Me lo ofrecieron varias veces”. G-plus

Y cuando Ángel de Brito le preguntó si es que le habían propuesto una cifra mensual en dólares concreta para ser pareja de Diego Maradona, Gabriela Camaño aclaró que sucedió en 2017 tras una separación de Diez de Rocío Oliva y concluyó: “Era completo. Me iban a dar lo que quisiera. Pero no acepté, hice de cuenta que no escuché. Le dije ‘no, gracias’. Me lo ofrecieron varias veces”.