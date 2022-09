Así hablaba Teto Medina de su trabajo en la clínica de rehabilitación: "Organizo reuniones terapéuticas"

La detención de Teto Medina en una causa por reducción a la servidumbre y abandono de persona, en donde se investiga al centro de rehabilitación de adictos La Razón de vivir, puso el foco sobre el trabajo que el periodista hacía en la institución.

"El laburo al que me dedico es el de organizar reuniones terapéuticas con todos miembros de la comunidad, y que dicen aprender a sacar esa angustia y dolor que tienen adentro. Es muy sanador. Estoy entusiasmadísimo", había explicado el Teto en una reciente entrevista que le dio a Silvestre en la noche, que reprodujo Socios del Espectáculo.

Así, el conductor que trabajaba como Operador Socioterapéutico comentó que colaboraba para combatir adicciones "al juego, las drogas, al alcohol" y otras más en su mano a mano para la televisión de la provincia de Salta, donde además reflexionó sobre su propia experiencia superando las adicciones.

Más sobre este tema Detuvieron a Marcelo "Teto" Medina en una causa por abandono de persona y reducción a la servidumbre

"Lo que hacen los operadores y las comunidades es darte ayuda. Lo más importante es que cuando uno esté mal sepa pedir ayuda. Eso, y reconocer que uno no puede es muy sanador", cerró Teto Medina sobre sus charlas motivacionales.

TETO MEDINA REVELÓ POR QUÉ TRABAJA EN EL CENTRO LA RAZÓN DE VIVIR

En ese mismo diálogo con Silvestre en la Noche, el Teto Medina había justificado su participación en el centro La Razón de Vivir, investigado hoy por la Justicia por reducción a la servidumbre y abandono de persona.

"A mí me ayudaron mucho y a partir de esa vivencia (propia con las adicciones) dije '¿Por qué no involucrarme más?'. Yo veo, por ejemplo, que muchas veces cuando a un chico lo internan siente vergüenza, pero hay que entender que esto es la salud y que uno puede estar bien si uno se ocupa de uno mismo", afirmó.

Más sobre este tema Habló el abogado del Teto Medina: "Se internó para recuperarse de su adicción a las drogas y de la depresión"

Entonces, continuó: "El mensaje es esperanzador. A mí lo que me gusta decirles a los chicos es que tienen que involucrarse y que hay una salida. Pero hay que aprender a pedir ayuda, no esconderse. Lo mismo se lo digo a las familias".

"A mí me llena el alma. No lo hago ni porque soy buen tipo ni el mejor del mundo, lo hago porque me sirve a mí también. Lo que hago es orientar al enfermo y a la familia sobre cómo hacer cuando tienen un problema de adicciones", concluyó Teto Medina.