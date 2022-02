Así le fue a Fede Bal cuando usó una app de citas: "Fui a buscar a una chica a las 3 de la mañana y nunca me atendió"

En medio de un divertido ida y vuelta con los participantes de 100 argentinos dicen, Fede Bal (que está reemplazando a Darío Barassi en sus vacaciones), sorprendió al dar a conocer su experiencia con una app de citas.

Todo comenzó cuando Eli, una de las chicas que participó junto a su familia, reveló que se bajó una famosa aplicación para conocer gente pero que le duró un solo día: “Lo usé una vez sola y esto fue hace 7 u 8 años atrás cuando recién salía y tenía 20 años”, comenzó diciendo la joven.

“Me lo desinstalé porque me dio miedo. Me decían ‘te paso a buscar ahora’ a las 3 de la mañana y me sentí muy intimidada. Fue directo a los bifes”, agregó, dando a conocer las razones por las que prefirió borrar la app.

Por último, tras escucharla atentamente, el hijo de Carmen Barbieri se sinceró con su experiencia personal: “Yo lo usé una sola vez, pero no acá, sino afuera. Pasé a buscar a una chica a las 3 de la mañana y nunca me atendió”.