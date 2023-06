Así está Jenni, la exparticipante de Cuestión de Peso: llegó a pesar 151 kilos y hoy disfruta de la maternidad

Jennifer Owczarczyn Basarab, más conocida como Jenni de Cuestión de Peso, se ganó el cariño del público cuando entró al programa con 151 kilos.

La joven se había sumado al ciclo con la intención de mejorar su salud y calidad de vida. Logró bajar 67 kilos, luego se colocó una manga gástrica y cumplió su objetivo de sentirse mejor.

Actualmente, alejada de los medios, disfruta de su vida en familia y, especialmente, de la maternidad. En las redes, dice ser una "loca linda madre de Francisco".

“Porque si me preguntabas hace 10 años si yo iba a poder convivir con esta lucha diaria, te decía que sí, y en el fondo pensaba ‘¿y si esto me gana, me pasa por encima?’. Les juro que es el mismo miedo que sigo teniendo hoy, pero hoy lo transito de otra forma: decidí llamarlo respeto, no miedo”, explica en redes, siempre dando consejitos para mantener un peso saludable.

JENNI ADMITIÓ QUE TENÍA MIEDO DE SUBIR MUCHO DE PESO DURANTE EL EMBARAZO

En complicidad con sus fans, la joven contó que buscó ayuda para mantener un peso saludable durante su gestación.

"Enseguida saqué turno con mis médicos para que me orienten sobre cómo seguir en ese nuevo proceso. Me relajé y lo llevé muy feliz, tranquila, porque sabía que con ellos iba a hacer las cosas bien”, asegura.

Jenni solo subió 11,5 kilos y a los 15 días del parto ya había vuelto a pesar 74,5 kilos. “Mi vida dio un giro rotundo... No hago nada de todo lo que hacía antes. Cambié todo”, sostuvo, orgullosa de sí misma.