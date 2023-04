Así está hoy Guillermo Vilas: las dulces fotos que compartió su esposa, Phiang.

Phiang, la esposa de Guillermo Vilas, enterneció a los fans del extenista al compartir cariñosas fotos, en las que se los ve unidos y a puro mimo.

La mujer, compañera incondicional del extenista argentino, ídolo indiscutido del ámbito deportivo, es quien conecta a Guillermo con sus fans desde que él sufre un deterioro cognitivo, similar al Alzheimer.

Muy dulce, Phiang posteó dos fotos junto a Guillermo, que lo muestran dándole un beso en la mejilla, y sumó el emoji de corazón. Enternecidos, sus fans les enviaron a ambos sus bendiciones.

LA SALUD DE GUILLERMO VILAS

Uno de los mayores ídolos de la historia de nuestro deporte, Guillermo Vilas, atraviesa un difícil momento de salud. Olé informa que el extenista “se encuentra en una etapa importante de una patología coincidente con un deterioro cognitivo, lo cual se le viene manifestando hace años”.

De acuerdo al diario deportivo, Willy se encuentra rodeado por su familia en Mónaco, donde vive con su esposa y sus hijos: Andanin, Lalindao, Intila y Guillermo Junior.

Además, da cuenta de la declaración del exjugador Tito Vázquez, quien formó pareja de dobles con Vilas, en una entrevista de marzo de 2018 en el ciclo Era por abajo: “Nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de Alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.

Desde el entorno de Guillermo aseguraron a Olé: “Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”.