ASÍ ESTÁ HOY ELOÍSA, LA HIJA DE JOAQUÍN FURRIEL Y PAOLA KRUM

Eloísa Furriel tiene 15 años, es hija de Joaquín y Paola Krum, fruto del amor entre los actores quienes mantuvieron una relación que duró varios años y que una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino.

Pese a que la joven mantiene un perfil bajo, Eloísa quiere seguir los pasos de sus padres. Paola comentó que su hija “sueña con dedicarse a la actuación; va a una escuela con orientación artística, toma clases de canto, teatro y piano, instrumento que domina como toda profesional”.

En una entrevista con la Revista Gente, Paola expresó que Eloísa “es igual a su padre físicamente. Canta de manera espectacular. No es porque sea mi hija, pero yo canto y no le llego ni al dedo gordo del pie. Soy totalmente objetiva”.

Y agregó que “tiene un don para la música en general y además se ocupa de perfeccionarse estudiando. Cuando empiece a trabajar está bueno que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para poder sentirse segura”.

Sobre la idea de no mostrar mucho a su hija, el actor brindó una entrevista en 2011 en donde explicó que “hablar de ella, que para mí es tan íntimo, me parece frívolo. Tampoco suelo comunicar mucho sobre esta parte de mi vida. Puedo decirte que lo que más me importa (y por suerte, su madre piensa lo mismo) es preservar su intimidad”.

EL EMOTIVO POSTEO DE ELOÍSA POR EL DÍA DEL PADRE

Eloísa tiene su propia cuenta de Instagram donde realiza varios posteos. En su historia, por el día del padre, le dedicó una tierna imagen al actor en donde escribió que “feliz día, te amo”.

En la foto se la ve abrazada a su padre y los dos sacando la lengua. Pocos minutos después, Joaquín reposteó la historia y respondió “te amo mi vida”.