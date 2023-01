Así era Coti antes de entrar a la casa de Gran Hermano

Coti, una de las participantes más estrategas de Gran Hermano 2022, fue eliminada de la casa.

Si bien alcanzó el millón de seguidores en Instagram, antes de entrar al reality ya era popular en esta red social.

¿A qué se dedicaba? Además de ser modelo, participaba en "concursos de belleza", en los que asegura le iba bárbaro.

ASÍ ERA COTI ANTES DE ENTRAR A GRAN HERMANO 2022

En una de las primeras charlas que tuvo al entrar a la casa, Coti se refirió a lo bien que le iba en los concursos de belleza.

"Me presenté en once certámenes de belleza y no perdí en ninguno”, había contado, súper segura de sí misma.

Antes de entrar a la casa, ya tenía 235 mil seguidores en Instagram, donde posteaba principalmente fotos en bikini y luciendo sensuales looks.

LAS MEJORES FOTOS DE COTI DE GRAN HERMANO

Fotos: Instagram cotyrommero