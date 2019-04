Tras su renuncia a Intratables, el ciclo que condujo durante 10 años por América, Santiago del Moro debutó en Telefe con ¿Quién quiere ser millonario?. Allí, el conductor no pudo evitar emocionarse en el arranque del ciclo donde se tomó unos minutos para hablar con su público.

"¡Hola tribuna! Por acá, ¿cómo andan, todo bien? Qué buena onda, qué buena energía. Gracias a ustedes por estar del otro lado, finalmente llegó el día. Estamos acá, en Telefe, para pasarla bien y disfrutar", comenzó diciendo el presentador.

Del Moro: "Espero que me sigan acompañando en este programa que es gigante. Porque ¿Quién quiere ser millonario? te puede cambiar la vida y hoy me la está cambiando a mí. Así que no me quiero emocionar pero te agradezco de corazón". G-plus

"Primero lo que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes que todo el tiempo me preguntaban '¿cuánfdo volvés?, ¿qué vas a hacer?'. Y miren qué pedazo de formato voy a hacer. Un formato internacional, el programa de preguntas y respuestas que más dinero ha entregado en el mundo, que en más países se ha hecho y el más exitoso. Esperemos hacerle honor en nuestro país", agregó, ante la felicidad de todos los presentes.

Por último, Del Moro se conmovió al hablar de esta nueva etapa en su vida: "Sé que estamos viviendo un momento difícil así que noche a noche, en esta pantalla tan linda y familiar, intentaremos brindarles lo mejor a ustedes. Un momento para pasarla bien, para aprender, divertirnos, y abrir nuestro corazones también porque de todo eso se trata ¿Quién quiere ser millonario? Tengo los mejores compañeros y la mejor onda, de corazón. Espero que me sigan acompañando en este programa que es gigante. Porque ¿Quién quiere ser millonario? te puede cambiar la vida y hoy me la está cambiando a mí. Así que no me quiero emocionar pero te agradezco de corazón".

Reviví el debut de Santiago del Moro en ¿Quién quiere ser millonario?