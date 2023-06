Así arrancó Ahora caigo, con la conducción de Darío Barassi en su regreso a la televisión

Este lunes llegó el gran día para Darío Barassi, que estrenó su Ahora Caigo por la pantalla de eltrece con un gran despliegue de participante y cámaras mientras explicaba la mecánica del nuevo ciclo del juegos. “¡Qué ganas de volver!”, exclamó el conductor.

En esta primera emisión, Darío eligió a Pepo como el participante “líder” que deberá enfrentarse a los otros 10 en una batalla de preguntas y respuestas con tiempo cronometrado. El que gana obtiene una “vida” que le servirá para sobrevivir si brinda una respuesta errónea hasta que las pierda todas y caiga por la trampilla bajo sus pies.

Sin embargo, a Pepo lo dominaron los nervios y se le hizo muy difícil responder cosas tan fáciles como “¿firme como rulo de?” o definir un portarretrato, por lo que la reacción de Barassi no se hizo esperar. “¿Quién lo mandó, Telefe?”, preguntó, fiel a su estilo.

DARÍO BARASSI ABRIÓ SU AHORA CAIGO CON UN GRAN DESPLIEGUE TÉCNICO Y DE HUMOR

Darío se llevó a un costado a Pepo y le habló de igual a igual para hacerlo reaccionar. “Vamos a frenar, respiremos un poquito porque ya me pongo nervioso. Yo no voy a hacer un programa con un líder que se me va en los primeros tres minutos”, dijo Darío.

“Pepo mírame. Sos el líder. Confiamos en vos. Te elegimos. Tenés una cabeza distinta. Una velocidad distinta. No se notó recién, pero la tiene”, le dijo Barassi, pero a los pocos minutos recurrió a un espectador para obtener la palabra “dinámico” porque Pepo no daba con ella.

De esta manera, llegó la hora de despedir a Pepo de la manera más inesperada: a través de un tuvo. “No son cosas que pasan”, dijo Darío, que le ofreció al participante mandar un saludo a su familia mientras la producción presionaba el temible botón y lo dejaba “caer” fuera del juego.