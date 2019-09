Ashton Kutcher reaccionó con ironía a las fuertes acusaciones de infidelidad de Demi Moore: "Si quieren saber la verdad, me mandan un mensaje"

Son días intensos para Demi Moore (56), que en plena gira de promoción de su libro de memorias por los programas más vistos de la televisión estadounidense, ventiló todo tipo de intimidades y detalles dolorosos de su vida: su pasado de adicciones, una infancia y adolescencia atroces, una madre adicta que llegó a prostituírla a los 15 años y otros episodios que la traumaron.

Uno de esos duros recuerdos involucran a Ashton Kutcher (41), con quien estuvo casada desde 2003 hasta 2011, relación que, según la actriz, terminó a raíz de las reiteradas infidelidades de las que el actor se habría sentido libre de cometer luego de que ella accediera a su pedido: incursionar en tríos sexuales con otras mujeres.

El inevitable revuelo que se armó a raíz de sus declaraciones provocó la reacción del actor de El efecto mariposa, que eligió Twitter para expresarse.

“Estaba a punto de presionar el botón para publicar un tweet realmente sarcástico", escribió Ashton en la red social. "Después miré a mi hijo, a mi hija y a mi esposa y lo borré”, aclaró junto con un corazón. Pero a la hora, y como para dar un cierre al tema, el marido de Mila Kunis volvió a twittear. Y esta vez, compartió un número de teléfono para que lo contacten los seguidores que quisieran saber "la verdad". "Si quieren saber la verdad, me mandan un mensaje", escribió junto a un número de teléfono.

Como era de esperarse, hasta el momento Kutcher no envió su versión de los hechos a ninguno de quienes le escribieron. La única respuesta es un automensaje que te invita a sumarse al sitio Community.com, donde pide un registro de nombre, fecha de nacimiento y ciudad, y que sirve como plataforma para enviar y recibir mensajes de texto entre usuarios.

