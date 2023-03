Aseguran que Zaira Nara es la tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Aitana: "Hubo una crisis"

Mientras en Intrusos el periodista español Jordi Martin hablaba de la confirmación de la separación del futboliosta Keita Baldé luego de ser relacionado con Wanda Nara, sumó una bomba más. Un supuesto acercamiento de Sebastián Yatra y Zaira Nara en Río de Janeiro que desató una crisis del cantante con su novia, la cantante española Aitana.

“Si Wanda Nara ya tiene fama de cargarse matrimonios, ojo porque su hermana Zaira Nara ha estado a punto de cargarse una relación muy estable”, lanzó, súper polémico en Intrusos.

“Hace un mes Sebastián Yatra estuvo con Wanda y con Zaira en el Carnaval de Río”, comenzó contando.

"Yatra y Zaira se bañaron de madrugada en una playa de Copacabana o Ipanema. Aitana le dijo a Yatra ‘eres un sinvergüenza, es muy feo lo que has hecho’". G-plus

¿SEBASTIÁN YATRA ENGAÑÓ A AITANA CON ZAIRA NARA?

En el ciclo de Flor de la Ve el periodista dio detalles muy picantes sobre la versión, que relaciona a la animadora, que está en pareja con Facundo Pieres, luego de que fue la misma Wanda la que fue vinculada al colombiano.

“Hablé con una familiar de Aitana, novio de Sebastián Yatra y dice que a raíz del carnaval, una noche en la que se bañaron de madrugada en una playa de Copacabana o Ipanema, Aitana le dijo a Yatra ‘eres un sinvergüenza, es muy feo lo que has hecho’ a raíz de un acercamiento de él con Zaira”, detalló.

“Le he preguntado a Wanda y me dijo ‘ostras, Jordi, yo no sé nada, voy a hablar con mi hermana’, pero ella sabe que esa noche pasaron cosas”, contó. “Son celos serios los de Aitana. Ha habido una crisis”, arrojó.